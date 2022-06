Caso Lavarini, proroga delle indagini anche per Bastoni, Valcepina e Ciocca

Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati il 4 ottobre 2021 arriva adesso la richiesta di proroga delle indagini. Come può anticipare Affaritaliani.it Milano per il caso Jonghi Lavarini, sollevato da un'inchiesta di Fanpage sotto copertura, la Procura di Milano chiede più tempo per concludere al termine le indagini preliminari, alla fine delle quali ci sarà una decisione sul rinvio o meno a giudizio. Attualmente le persone sottoposte a indagine, oltre a Roberto Jonghi Lavarini, sono Carlo Fidanza, Mauro Antonio Rotunno, il consigliere regionale Massimiliano Bastoni, la consigliera comunale Chiara Valcepina, Riccardo Colato, Lali Panchulidze e l'europarlamentare Angelo Ciocca. La proroga durerà fino al 4 novembre 2022.

