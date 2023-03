Caso pm Milano, udienza subito rinviata

Iniziato e subito rinviato al prossimo 22 giugno dalla Prima sezione del tribunale di Brescia il processo a carico del procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale e dell'ex sostituto Sergio Spadaro, attualmente alla Procura europea antifrode, accusati di rifiuto d'atti di ufficio.

Il presidente del collegio: "Servirà un'udienza prima dell'estate per poi iniziare il processo dopo l'estate"

Non avrebbero depositato, secondo l'accusa rappresentata dai pm Donato Greco e Francesco Carlo Milanesi, nel febbraio-marzo 2021 prove favorevoli alle difese nel processo Eni-Shell Nigeria. "Servirà un'udienza prima dell'estate per poi iniziare il processo dopo l'estate" ha annunciato in aula il presidente del collegio Roberto Spanó.