Caso Rossignoli, Burioni: "Gli studenti hanno visto il libretto"

"Chiudiamo definitivamente la questione Rossignoli. Gli studenti hanno visionato i suoi libretti e hanno potuto constatare che il percorso di studi della Rossignoli è regolare": Roberto Burioni, il virologo che all'università San Raffaele è responsabile della didattica tradizionale torna in questo modo sulle polemiche per la laurea in Medicina all'inizio del sesto anno, e dunque in tempi record, di Carlotta Rossignoli.

Incontro oggi con i rappresentanti degli studenti e con il rettore Enrico Gherlone

E lo fa, via twitter, dopo un incontro a cui oggi hanno partecipato fra gli altri i rappresentanti degli studenti, il rettore Enrico Gherlone, la preside di facoltà Flavia Valtorta e lo stesso Burioni, che sui social ha pubblicato anche il comunicato poi fatto dagli studenti. "Previo il consenso da parte della dott.sa Romagnoli, i rappresentanti presenti hanno avuto la possibilità di prendere visione del suo libretto, potendo constatare la regolarità formale del suo percorso di studi", si legge nel comunicato