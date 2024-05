Caso Salis: verrà pagata la cauzione prima della prossima udienza

Ilaria Salis paghera' entro il 24 maggio, data della prossima udienza del processo in cui e' imputata per avere aggredito alcuni manifestanti neonazisti, la cauzione di 40mila euro chiesta dal Tribunale di seconda istanza di Budapest per farle ottenere i domiciliari. E' quanto apprende l'AGI da fonti legali. Salis ha tre mesi di tempo per pagare la cauzione, in base a quanto riportato nel provvedimento che ha accolto il ricorso dei suoi legali stabilendo che non ci sono piu' le esigenze per tenerla reclusa.

Ai domiciliari, dovrà tenere il braccialetto elettronico

E' verosimile quindi che si presentera' al processo non piu' con le catene ai piedi e condotta al guinzaglio dalla polizia penitenziaria, un'immagine che aveva destato scalpore e indignazione. Ai domiciliari dovra' tenere il braccialetto elettronico e potra' uscire dalla casa dove stara' solo con l'ok dei giudici.