Caso Santanchè, il tribunale dispone l'apertura di fallimento di Ki Group

Il tribunale fallimentare di Milano ha disposto la liquidazione giudiziale di Ki Group srl, una delle societa' del gruppo che era gestito dalla ministra del Turismo Daniela Santanche'. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura di Milano. La societa' aveva chiesto l'ammissione al concordato semplificato.

I pm aveva insistito per la liquidazione giudiziale di Ki Group

La sentenza dei giudici (Macchi-Pipicelli-Rossetti), riferisce Ansa, è stata depositata oggi pomeriggio, dopo l'udienza che si era tenuta il 18 dicembre scorso e nella quale il procuratore aggiunto Laura Pedio e i pm Marina Gravina e Luigi Luzi, titolari anche di diversi fascicoli sulle ex società di Santanchè, tra cui il noto caso Visibilia, avevano insistito per la liquidazione giudiziale di Ki Group srl, mentre i legali della società puntavano all'ammissione al concordato semplificato per salvare la srl.