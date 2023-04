Caso Uss, il Pg di Milano: "Si chiarisca sequestro tardivo dei telefoni"

Come riferisce l'ANSA, il procuratore generale di Milano Francesca Nanni, nell'ambito del caso di Artem Uss, l'imprenditore russo figlio di un governatore di una regione siberiana ed evaso il 22 marzo dai domiciliari, ha chiesto alla Procura milanese informazioni sul sequestro di due cellulari e di carte di credito dell'uomo avvenuto solo il 13 marzo in seguito a una rogatoria Usa arrivata qualche giorno dopo l'arresto.

Uss è stato bloccato il 17 ottobre a Malpensa. E' poi rimasto in cella fino al 2 dicembre

Uss è stato bloccato il 17 ottobre a Malpensa. Rimasto in cella fino al 2 dicembre, quando è ritornato a casa in Italia, ai domiciliari, gli sono stati restituiti i telefoni e le carte di credito. Lo si apprende in ambienti giudiziari.