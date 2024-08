Caso Verzeni, parla la mamma di Sergio Ruocco: "Sarà stato qualcuno che va al bar"

Caso Verzeni, nuove convocazioni in caserma

L'indagine sull'omicidio di Sharon Verzeni continua a scavare nelle relazioni della giovane donna uccisa a coltellate a Terno d'Isola. Anche oggi i carabinieri di Bergamo stanno ascoltando persone che la conoscevano mentre non e' prevista una nuova convocazione del compagno Sergio Ruocco finora sentito due volte come persona informata sui fatti e chiamato per partecipare ai sopralluoghi nella villetta di via Castegnate. Prosegue anche l'analisi dei sistemi di videosorveglianza e lo studio delle possibili vie di fuga che avrebbe potuto percorrere il killer al momento 'invisibile'.

La mamma di Sergio Ruocco: "Sarà stato qualcuno che va al bar"

Anche la mamma di Sergio Ruocco, Maria Rosa Sabadini, nei giorni scorsi è stata sentita dai carabinieri. Ma, sembrerebbe, senza aggiungere nessun dettaglio particolare: "Mio figlio ha vissuto più con il padre che con me”, e anche Sharon la "vedevo solo tre volte l’anno, a Natale, Pasqua e Ferragosto. Sergio me l’aveva presentata dopo qualche anno che stavano insieme, probabilmente voleva essere sicuro. È stata la sua prima fidanzata, o almeno la prima che mi ha presentato. Carina, simpatica, una brava ragazza”, ha raccontato al Corriere della Sera.



Per quanto riguarda il possibile killer, mamma Rosa ha una sua ipotesi: "Per me è qualcuno che va al bar, chissà quante persone passano. Se avesse avuto paura, Sharon non sarebbe uscita da sola. Se ho chiesto a Sergio a che ora uscissero di solito a camminare? No, non sono una che si intrometteva nella loro vita di coppia. So del corso prematrimoniale, ma non c’era ancora una data delle nozze. A me bastava che fossero contenti".

Omicidio Verzeni: indagini bancarie, da Sharon soldi Scientology

Dagli accertamenti bancari dei carabinieri emerge che Sharon Verzeni ha speso dei soldi per Scientology e quanto denaro ha versato. Gli inquirenti stanno approfondendo anche questo aspetto nell'inchiesta sull'omicidio della giovane donna. A parlare dell'interesse per l'associazione religiosa era stato anche Bruno Verzeni. "Lei era religiosa ma nella media, un po' come tutti da queste parti. Non so quanto fosse interessata veramente a Scientology perche' erano stati il datore di lavoro e dei colleghi a invitarla a fare dei corsi sulla positivita' e sul rilassamento". Il padre ha anche escluso ai giornalisti che tra i due fidanzati ci fossero stati degli "attriti" smentendo delle liti tra i due sui soldi spesi per Scientology.