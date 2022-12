Caso zona rossa, ecco la lettera."Riconfermare le misure". Scarica

E' il 23 febbraio 2020. Quattro giorni dopo Attilio Fontana si mette la mascherina e quell'immagine andrà in mondovisione. Piovono critiche da tutte le parti. Dal governo, dalla sinistra, anche da alcuni esponenti di destra. Sempre il 23 febbraio parte una prima lettera dalla Regione Lombardia, a firma Luigi Cajazzo, ai tempi dg Welfare. Che cosa dice questa lettera?

La lettera del 23 febbraio 2020: richiesta di istituire autonomamente zone rosse e gialle

Affari la può riportare integralmente nel pdf allegato: di fatto la Regione chiede di poter istituire autonomamente le zone rosse e zone gialle. Non arriva nessuna risposta, Roma ci sente poco. E infatti l'allora segretario del Pd Zingaretti arriva, proprio il 27 febbraio, a farsi un aperitivo sui Navigli. Si infetterà dopo poco, e dovrà guarire dal Covid. Alla mail del 23 febbraio 2020 non risponde nessuno, dal Governo.

La seconda mail, quella che il Domani non riporta

E allora parte una seconda mail. Che è quella che il Domani non riporta integralmente. SCARICALA Che cosa dice quella mail? Cose molto precise, tra le quali un piano di azione complessivo e dettagliato, che va a riprendere quanto scritto una settimana prima proprio evocando la zona gialla e la zona rossa. E dice, nero su bianco: "La presente richiesta nasce dalle evidenze raccolte a partire dall'andamento epidemiologico dei casi che non registra remissioni anche considerando esclusivamente i casi positivi sintomatici". Insomma, Regione non chiedeva di allentare le misure ma di riconfermarle in un momento nel quale tra Milano non si ferma e aperitivi sui Navigli il mood sembrava assai diverso.