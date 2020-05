Milano

Martedì, 5 maggio 2020 - 12:11:00 Cassa integrazione in deroga, Rizzoli: "In Lombardia elaborate 48mila domande" Cassa integrazione in deroga, l'assessore Melania Rizzoli dopo i dati "sballati" pubblicati da Inps ieri: "In Lombardia elaborate 48mila domande"

Cassa integrazione in deroga, Rizzoli: "In Lombardia elaborate 48mila domande" Cassa integrazione in deroga, prosegue il confronto tra Regione Lombardia e Inps, dopo che ieri il sito dell'istituto di previdenza aveva dapprima riportato che c'erano appena 37 domande decretate da Regione, cifra poi salita a 19mila "Oggi, dopo il comunicato di ieri sera da parte di Regione Lombardia, il sito dell'Inps - aggiunge l'assessore regionale Melania Rizzoli - segnala che abbiamo elaborato piu' di 48mila domande. Primi in Italia. C'e' voluta una nota con la promessa di difendere la Regione in tutte le sedi competenti, per stoppare la diffusione di falsita' da parte dell'istituto e far aggiornare le statistiche". "La Lombardia - conclude l'assessore Rizzoli - da' garanzie per la cassa integrazione dal 2014, a dimostrazione di un meccanismo gia' rodato e affidabile. La Lombardia ha gia' messo 5,5 milioni di garanzia: Inps deve pagare i lavoratori lombardi". Questo quanto affermato ieri da una precedente nota di Regione Lombardia: "Ormai da settimane assistiamo a un quotidiano scaricabarile da parte dell'Inps sulle Regioni, per giustificare i mancati pagamenti della cassa integrazione che il Governo aveva assicurato sarebbero avvenuti entro fine aprile. L'ultima evidenza della confusione che regna all'Inps e che genera la diffusione di vere e proprie fake news".