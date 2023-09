Cattiverie dal Partito Democratico milanese: l'esponente redivivo

Nel Partito Democratico è tempo di altarini svelati e rabbie covate che esplodono. Come quella, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, che ha preso alcuni esponenti nel vedere la presenza - in bella evidenza - nel programma della Festa del Partito Democratico di un esponente dem.

L'esponente che quando si tratta di far politica non perde un colpo e ritrova forza e vigore

Che dal suo posto di lavoro - pagato dallo Stato - è tranquillamente in congedo da ormai un bel po' di tempo, tra una giustificazione e l'altra (tutte legittime, per carità). Ma che quando si tratta di far politica non perde un colpo e ritrova forza e vigore.