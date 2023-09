Cattiverie dalla politica e dall'economia: Feltrin, Moratti, Casa della Salute

C'è qualcuno di quelli che conta davvero nell'immobiliare meneghino che si sta mettendo le mani nei capelli per una new entry nella compagine societaria che sta realizzando la Città della Salute. Perché? E chi sarà a destare così tanta preoccupazione?

Improvvisamente oggi è tornato alla ribalta il nome di Massimo Hallecker

Improvvisamente oggi è tornato alla ribalta il nome di Massimo Hallecker, il manager di Fiera Milano licenziato e denunciato proprio da Fiera Milano perché prendeva tangenti. Un licenziamento e un arresto che sono stati fatti da Fiera Milano, attentissima alle vicende della legalità. Ad oggi non risultano notizie nuove. E allora, perché torna alla ribalta? Forse per colpire (non si sa con quanta ragione, non essendo note nuove news) qualche politico? O qualcuno sa qualcosa che ancora non si dovrebbe sapere? Chissà. Chi lo spiega a Letizia Moratti che probabilmente tra Galliani e De Luca, nelle suppletive di Monza, alcuni dei suoi elettori sceglieranno Galliani (malgrado l'alleanza Nord-Sud con De Luca...)?

A proposito di Letizia Moratti: è tutto un fiorire di illazioni e previsioni

A proposito di Letizia Moratti: è tutto un fiorire di illazioni e previsioni. Secondo alcuni correrà alle Europee. Secondo altri supporterà qualche fedelissimo. Secondo altri ancora avrebbe già un accordo in tasca con Matteo Renzi. Secondo altri sono tutte favole. Chissà.

Sta facendo ridere mezza Milano il comunicato stampa di FederlegnoArredo con la dichiarazione del presidente Claudio Feltrin

Sta facendo ridere mezza Milano il comunicato stampa di FederlegnoArredo con la dichiarazione del presidente Claudio Feltrin. In una card dichiara testualmente: "Per filiera si prevede chiusura anno a -3,3%. Il 39% delle imprese riduce investimenti". Al netto della penuria clamorosa di articoli determinativi (su questo Feltrin è innocente...), fa scalpore il fatto che un calo del 3,3 per cento abbia indotto le imprese a ridurre gli investimenti. E allora nel 2020, con un calo del 10,8 per cento a causa del Covid che cosa avrebbero dovuto fare? E nel 2021, con una crescita del 12 per cento?