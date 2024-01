Cavo in strada a Milano, trovato terzo "complice": ha confessato

Cavo in strada a Milano: trovato terzo "complice"

E' stato identificato il terzo giovane accusato di aver teso un cavo d'acciaio nella notte tra giovedi' e venerdi' scorsi in viale Toscana, a Milano. Il ragazzo e' ricoverato in ospedale per problemi di salute e nei suoi confronti non sono stati eseguiti provvedimenti cautelari.

Anche il 17enne ha confessato di essere lui il complice di Alex Baiocco, il 24enne che nella notte tra il 3 e 4 gennaio scorsi ha teso un cavo d'acciaio in strada a Milano ed è stato poi arrestato. Il giovane complice, che ha 17 anni, si trova invece ricoverato in psichiatria in un ospedale milanese dal 5 gennaio. Il ragazzo ieri sera, davanti ai genitori, avrebbe confessato di essere lui il secondo complice di Baiocco, e il padre e la madre hanno chiamato i Carabinieri, che sono andati in ospedale identificandolo. A breve invieranno gli atti alla Procura della Repubblica per i minorenni. Il secondo complice, Michele Di Rosa, di 18 anni, si è consegnato ai Carabinieri sabato sera a Monza ed è stato posto in stato di fermo.

Tende cavo d'acciaio in strada, il gip: 'Gesto assurdo'

Il giudice nel suo provvedimento ha parlato di "modalità e circostanze dei fatti (...) particolarmente allarmanti, alla luce" sia "della scellerata condotta posta in essere" dal 24enne e dai complici, uno dei quali è stato identificato e l'altro è in via di identificazione grazie ai profili social forniti ai carabinieri dal giovane subito dopo l'arresto. Per il gip, che è in attesa della relazione del carcere sulla situazione psico-fisica di Baiocco - risultato dagli atti un ragazzo con una importante fragilità - per poi eventualmente provvedere nel suo interesse, i tre hanno mostrato "insensibilità rispetto ai valori del vivere in comunità".