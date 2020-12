CDP, inaugurata la nuova sede a Milano. Nasce l’Acceleratore Fintech

Cassa Depositi e Prestiti inaugura la nuova sede di Milano, Palermo: “Centralità dei territori da sempre nel nostro DNA”

È stata inaugurata oggi, con un evento tutto in digitale, la nuova sede territoriale di Cassa Depositi e Prestiti a Milano, nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare sempre più l’impegno del Gruppo CDP in Lombardia.

La sede milanese, all’interno degli uffici CDP di via San Marco, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo e consentirà di supportare circa 50.000 imprese e 2.000 enti pubblici presenti in Lombardia, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali. Nella nuova sede lavoreranno a regime circa 30 risorse del Gruppo, provenienti da CDP Infrastrutture e PA, CDP Imprese e CDP Equity.

I nuovi uffici rispondono a una visione innovativarispetto al passato: non più sedi di rappresentanza ma veri e propri punti di riferimento operativi, grazie alla presenza di professionisti in grado di rispondere alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni. L’offerta comprende l’intera gamma di prodotti del Gruppo CDP: finanziamenti, garanzie, venture capital e private equity, nonché le nuove attività di consulenza finanziaria, tecnica e progettuale a supporto della pubblica amministrazione per lo sviluppo di progetti infrastrutturali.

“Con Cassa Depositi e Prestiti la collaborazione dura da sempre – ha sottolineato Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, intervenuto all’evento di inaugurazione - abbiamo portato avanti insieme tante iniziative positive. Stiamo facendo un ottimo lavoro e insieme a Cassa Depositi e Prestiti, con una collaborazione non solo finanziaria ma anche organizzativa e tecnico-scientifica, stiamo cercando di organizzare insieme il futuro della nostra regione che va nella direzione di innovazione, ricerca, digitalizzazione, sviluppo sostenibile e che va verso quel futuro a cui dobbiamo guardare sempre con maggiore interesse. Sono molto contento che ci siano molti ambiti in cui si sta aprendo un dialogo nella collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e sono orgoglioso di essere presente all’inaugurazione di questa nuova sede che sarà anche un aiuto operativo agli enti locali e a tutti coloro che vorranno entrare n contatto diretto con Cassa Depositi e Prestiti”.

“Questa inaugurazione è molto importante: stiamo pagando un prezzo importante per questa pandemia ma dobbiamo fare cose per dare l’idea che non siamo fermi” ha commentato Beppe Sala, sindaco di Milano.“La pandemia ha mostrato come i territori siano decisivi anche per la costruzione di lavoro e opportunità. Ed è per questo che vivo con grande soddisfazione questa inaugurazione della nuova sede perché ha un significato di vicinanza ad un territorio in questo momento molto colpito. La collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti è sempre stata proficua e ora lo può diventare ancora di più”.

L'inaugurazione si inserisce nel più ampio piano di avvicinamento al territorio, che ha già visto l’apertura delle sedi di Firenze, Genova, Napoli, Torino, e Verona, cui seguiranno, tra le altre, Ancona, Bari e Roma. La nuova apertura di Milano è stata anche l’occasione per annunciare il lancio dell’Acceleratore Fintech. Il progetto ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo in Italia di uno dei maggiori ecosistemi di innovazione in ambito Fintech ed Insurtech, ricercando e supportando fino a 50 startup in 3 anni, con una dotazione iniziale di 1,65 milioni di euro, interamente sottoscritti da CDP Venture Capital Sgr, che ha inoltre deliberato ulteriori 2 milioni di euro per successivi follow-on post accelerazione.

“L’inaugurazione della nuova sede territoriale di Milano rafforza il rapporto storico di CDP con il capoluogo lombardo ma è anche l’occasione per lanciare un importante strumento a supporto delle startup. L’Acceleratore Fintech è un’iniziativa per valorizzare la principale piazza finanziaria del Paese, che ci aspettiamo diventi sempre più un centro di innovazione digitale di riferimento a livello europeo, rendendola ancora più attrattiva in termini economici e di capitale umano”, ha dichiarato il presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Giovanni Gorno Tempini.

“CDP è storicamente vicina ai territori e attenta al loro sviluppo economico e infrastrutturale. Un rapporto che stiamo rafforzando e innovando grazie a un modello di cooperazione con le pubbliche amministrazioni e le imprese che si concentra sulle esigenze locali. A testimoniarlo c’è l’apertura di questa nuova sede territoriale di Milano, ma anche i quattro miliardi di euro di risorse mobilitate negli ultimi due anni in Lombardia, i molteplici interventi di social housing portati avanti su questo territorio e la firma di tre recenti protocolli di consulenza sull’edilizia scolastica e sul trasporto pubblico locale. La centralità dei territori fa da sempre parte del DNA di Cassa, che durante la pandemia ha rafforzato questo impegno mettendo in campo un vasto programma di misure straordinarie a supporto delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.”, ha dichiarato Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti.

“Il lancio di questo nuovo hub è un’occasione importante – ha evidenziato Stefano Buffagni, vice ministro dello sviluppo economico - per ricordare quanto il governo e il ministero dello sviluppo economico per l’innovazione e per il territorio lombardo. È importante che a Milano si attivi questa progettualità nel mondo fintech perché è il futuro. L’Italia è formata da tante persone che hanno imprenditorialità, siamo il paese dei Leonardo Da Vinci, degli Enzo Ferrari, siamo un paese che può fare la differenza e credo che questa progettualità portata avanti da Cassa Depositi e Prestiti e dal sistema imprenditoriale lombardo sia un’occasione da non perdere, anche perché da Milano può ripartire il paese dopo questa pandemia”.

CDP, oltre 4 mld € per imprese ed enti territoriali in Lombardia negli ultimi due anni

Nell’ultimo biennio nei confronti degli enti lombardi sono state mobilitate risorse per più di 2 miliardi di euro, di cui oltre 650 milioni verso le Pubbliche Amministrazioni e più di 1,4 miliardi per il finanziamento di infrastrutture. Nel 2020 gli enti lombardi hanno rinegoziato prestiti con CDP per un debito complessivo di circa 1,6 miliardi di euro, generando - nello stesso anno - circa 71 milioni di euro di risparmi.

Sempre nel 2020, sono stati firmati quattro protocolli per servizi di consulenza. Tre protocolli sull’edilizia scolastica con la Regione Lombardia, con la Città Metropolitana di Milano e con la Provincia di Monza e Brianza per lo sviluppo di interventi straordinari di ristrutturazione, efficientamento energetico e realizzazione di plessi scolastici ed un quarto sul trasporto pubblico locale firmato con la società Tramvie Elettriche Bergamasche, promuovendo così le iniziative volte allo sviluppo urbano sostenibile ed il potenziamento del sistema infrastrutturale.

Dal 2019 a oggi, CDP ha supportato più di 10.000 imprese lombarde per un totale di oltre 2 miliardi di euro di risorse erogate destinati a supportare progetti di innovazione e crescita e offrire un sostegno nel periodo di crisi contingente. Nello specifico, sono stati erogati oltre 1,1 miliardi attraverso finanziamenti diretti in favore di 51 imprese lombarde e circa 900 milioni per il tramite degli intermediari finanziari in favore di oltre 10.400 imprese comprese nel bacino territoriale dell’ufficio.

Nel mese di dicembre 2019, CDP insieme a Finlombarda e Banca Finint ha lanciato ELITE Basket Bond Lombardia, un programma da 100 milioni di euro di minibond a mercato per finanziare i piani di sviluppo in Italia e all’estero delle imprese lombarde che ha consentito di erogare ad oggi risorse per 32 milioni di euro. A febbraio 2020, CDP ha sottoscritto un Protocollo di collaborazione con l’Associazione Nazionale Finanziarie Regionali (A.N.FI.R.) per lo sviluppo di potenziali collaborazioni con tutte le finanziarie regionali a supporto delle PMI.

Il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) gestito da CDP Investimenti SGR, è impegnato nella Città Metropolitana di Milano, quale investitore principale, in 50 interventi, attraverso 5 piattaforme del Sistema Integrato dei Fondi di social housing, tramite la raccolta di risorse per 1 miliardo di euro per la realizzazione di circa 7.500 unità residenziali e oltre 2.500 posti letto in residenze temporanee e universitarie.

Nel 2019, le famiglie lombarde hanno aperto oltre 94.000 libretti postali, solo a Milano ne sono stati aperti oltre 11.700. La raccolta complessiva delle famiglie lombarde in Buoni e Libretti a fine 2019 è stata di circa 37 miliardi euro. Per quanto riguarda i Buoni, sempre nel 2019, la raccolta lorda in Lombardia ha raggiunto 2,5 miliardi di euro, in crescita del 20% rispetto all’anno precedente. A Milano la raccolta è stata di 212 milioni di euro (+41% sul 2018).