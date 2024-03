CDP Real Asset investe 50 milioni di euro nel Villaggio Olimpico di Milano

CDP Real Asset, braccio immobiliare di Cassa Deposititi e Prestiti, investe 50 milioni di euro nel progetto del Villaggio Olimpico di Milano in partnership con Coima SGR. Questo impegno segna un passo significativo nell'ambito della rigenerazione urbana milanese, con CDP Real Asset che acquisisce una quota di minoranza inferiore nel capitale del progetto.

Da strutture olimpiche a posti letto per studenti

L'iniziativa prevede la creazione di sei edifici per accogliere 1.700 studenti a partire dal settembre 2026. Prima di diventare residenze per studenti, le strutture ospiteranno gli atleti olimpici e paralimpici per i Giochi invernali del 2026. Dopo l'evento sportivo, il complesso sarà trasformato in alloggi per studenti con tariffe agevolate, in linea con gli obiettivi del fondo gestito da CDP.

Obiettivo 10mila posti letto in studentati

Inoltre, CDP Real Asset sta investendo in otto progetti per realizzare 5.000 posti letto per studenti, che diventeranno 10.000. Questi progetti si concentrano nelle città con importanti istituzioni universitarie, contribuendo alla riqualificazione di edifici e spazi dismessi.

CDP Real Asset supporta la riqualificazione immobiliare

Oltre agli alloggi per studenti, CDP Real Asset è impegnata nella riqualificazione di complessi ex pubblici, con un investimento totale previsto di un miliardo di euro. Ad oggi, CDP Real Asset sta lavorando alla rifunzionalizzazione dell’ex Caserma Guido Reni di Roma, dove 45mila metri quadri saranno destinati a uso residenziale, social housing, ricettivo e commerciale. Mentre la parte pubblica da 20mila metri quadrati sarà adibita al nuovo Museo della Scienza della capitale.

Verso la transizione green

Parallelamente, sono in corso le prime operazioni nel settore infrastrutturale per sostenere la transizione verso un'economia più verde. CDP Real Asset ha avviato il Fondo di Fondi Infrastrutture, con una dotazione di 300 milioni di euro, per finanziare progetti nel settore delle energie rinnovabili. Dimostrando così un impegno tangibile nella crescita del mercato infrastrutturale italiano.