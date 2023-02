Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? L'indizio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati per un tradimento di lui?

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati. Quella tra la sorella di Belen e l'ex ciclista sarebbe la prima storia d'amore tra vip che si rompe nel 2023. Nonostante i due avessero ipotizzato anche le nozze, The Pipol Gossip ha fatto sapere che il loro amore sarebbe arrivato al capolinea a causa di un tradimento.

Cosa è successo tra i due vip?

Stando alle prime ricostruzioni, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono arrivati a questa conclusione dopo che sono tornati a Milano da un viaggio in Argentina. La causa della rottura sarebbe un tradimento di Ignazio Moser, tanto che l'ex gieffino ha lasciato già la casa dove conviveva assieme a Cecilia. C'è perà un indizio social che non è sfuggito ai fan della sorella di Belen: Cecilia Rodriguez non indossa più l'anello che il compagno le aveva dato come promessa di matrimonio.

La rottura tra i due sembrerebbe dunque definitiva, anche se le foto social insieme non sono state cancellate dai profili.