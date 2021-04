Andrea Elifani, si Si valutano responsabilità sulla balaustra che ha ceduto



Disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Elifani, il 40enne che il 2 aprile è caduto, facendo un volo di circa tre metri, dallo storico ponte di ferro sul Naviglio della Martesana, a causa del cedimento di una balaustra. L'uomo è morto poco dopo in ospedale. Nell'indagine per omicidio colposo, coordinata dal pm di Milano Isabella Samek Lodovici e attualmente a carico di ignoti, sono in corso valutazioni su eventuali responsabilita' riguardo alla manutenzione del ponte, che potrebbero ricadere sul Comune o su altre figure che fanno parte dell'ente gestore del parco della Martesana. Gia' dopo i primi accertamenti degli investigatori della Polizia locale e dei tecnici dei vigili del fuoco era emerso che la tragedia si sarebbe verificata per le condizioni precarie di una parte della struttura in ferro, conosciuto anche come 'El pont de pan fiss' (il ponte del pane fisso), chiamato cosi' perche' in quella zona, un tempo, la fabbrica di candele Bonomi garantiva il "posto sicuro" ai lavoratori.



Il 40enne, dopo essere caduto sbattendo la testa sul pavimento di pietra all'estremita' esterna del ponte e da un'altezza di circa 3 metri, era stato trasportato subito in ospedale ma era morto poco dopo. Prima stava chiacchierando sul ponte con un amico, quando si e' appoggiato, stando ai primi accertamenti, alla balaustra che non ha retto.