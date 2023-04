Cede piattaforma nel campo da golf: due operai morti nel Milanese

Due operai sono morti, questa mattina, a Noverasco di Opera (Milano), a causa del cedimento di una piattaforma aerea usata durante lavori di potatura. Un terzo è rimasto ferito in modo grave. Lo hanno comunicato 118 e Vigili del fuoco che si trovano sul posto con l'elisoccorso e altri mezzi. Il cedimento è avvenuto in via Carl Marx 16, in un centro sportivo dove si pratica il golf.

Ha ceduto il cestello: gli operai sono caduti da una altezza di 15 metri

L'incidente e' avvenuto nel golf club Le Rovedine in via Carlo Marx 18. Il ferito grave di 25 anni e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per estrarre il corpo di una delle due vittime. Gli operai sono caduti da una altezza di 15 metri. Da una prima ricostruzione, ha ceduto il cestello e sono precipitati. Sul posto 4 mezzi dei vigili del fuoco, Ats, carabinieri, polizia locale e 118.