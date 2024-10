Cede scavo nel cortile di casa, uomo sepolto ed estratto senza vita nel Milanese

Tragedia a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove il crollo improvviso di uno scavo ha sepolto un uomo di 61 anni nel cortile di casa sua. Il fatto è accaduto intorno alle 17 di domenica 13 ottobre, in via Alessandro Volta, mentre l’uomo stava eseguendo dei lavori per risolvere delle infiltrazioni tra il cortile e i garage interrati. Diversi vigili del fuoco, tra cui specialisti dell'Urban Search And Rescue e unità cinofile, sono intervenuti rapidamente sul posto, ma la complessità delle operazioni e l’instabilità del terreno hanno reso il salvataggio estremamente difficile.

Estratto privo di vita, la famiglia sotto shock

Nonostante gli sforzi incessanti dei soccorritori, l'uomo è stato estratto ormai privo di vita, intrappolato a una profondità di circa 2,5 metri. Il cedimento del terreno è stato fatale, cogliendo la vittima di sorpresa mentre lavorava nel cortile. La figlia dell’uomo, giunta sul posto, è stata colta da un malore per lo shock della tragedia.