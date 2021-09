Centinaia di ragazzi senza mascherina, sospesa discoteca di Milano

Questa mattina alle 2:40 l'Unità Annonaria Commerciale della Polizia locale ha disposto la sospensione temporanea per cinque giorni della discoteca The Club di Corso Garibaldi per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, sulla base di quanto disposto dal Decreto-legge 52/2021.

Durante il controllo all'interno del locale, gli agenti hanno constatato la presenza di circa 360 persone, in gran parte studenti stranieri, che ballavano e che non utilizzavano mascherine né rispettavano il distanziamento. Per le violazioni il locale è stato sanzionato per complessivi 800 euro.

L'intervento, che fa parte dei normali controlli svolti dal Nucleo Annonaria della Polizia locale, fa seguito a quello che ha portato nella mattina di lunedì 6 settembre alla sospensione, per gli stessi motivi, della discoteca Hollywood di Corso Como.