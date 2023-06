Cento migliori ristoranti mondiali: c'è anche quello di Bartolini al Mudec

Cento migliori ristoranti mondiali: cè' anche quello di Bartolini al Mudec

Nella classifica dei 100 migliori ristoranti al mondo, entra anche quello di Enrico Bartolini al Mudec, il Museo delle Culture di Milano. Lo dichiara - come riporta Cibo Today- The World’s 50 Best Restaurants che annualmente documenta gli indirizzi più prestigiosi del momento.

World's 50 Best Restaurants: 12 nuovi ristoranti da 11 diverse città

Prima della cerimonia ufficiale, in programma il 20 giugno 2023 a Valencia, sono stati rivelati gli indirizzi che hanno conquistato le posizioni dalla numero 100 fino alle 51. Un elenco che copre i 5 continenti e che racconta di ben 12 nuovi ristoranti da 11 diverse città.

I migliori ristoranti europei

L’Europa è presente con ben 21 ristoranti di cui 4 nuovi indirizzi: oltre al ristorante di Enrico Bartolini c’è infatti il Kei a Parigi (No. 93); Ceto, la freschissima apertura dello chef Mauro Colagreco a Roquebrune-Cap-Martin in Francia (No.95) e il Ricard Camarena Restaurant di Valencia (No.96).“