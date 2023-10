Centrale nucleare a Milano? Sala: "Non è certamente nei nostri programmi"

"No e per una serie di motivi. Non voglio essere ideologicamente contrario. Però si devono trovare delle vie di equilibrio". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala sull'idea lanciata dal ministro Matteo Salvini di vedere realizzata in città una centrale nucleare nei prossimi anni. Quella di Salvini "non so se è una battuta o lo dice davvero, è chiaro che non è certamente nei nostri programmi - ha concluso - Non gli ho parlato, quando ci siamo visti non me ne ha fatto cenno".