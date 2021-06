Centrodestra, a Milano non solo Farinet: c'è Bernardo (con Lupi alla finestra)

Centrodestra, non solo Farinet: c'è Bernardo (con Lupi alla finestra)

E se l'operazione Farinet non dovesse andare in porto? Dato l'elenco ormai lungo di precedenti, nel centrodestra si stanno evidentemente cautelando. E c'è un nome alternativo che sta prendendo quota in queste ore per la candidatura a sindaco di Milano. Si tratta, secondo quanto riferisce il Corriere, di Luca Bernardo, pediatra e responsabile della Casa pediatrica del Fatebenefratelli. Su di lui hanno già espresso un generale apprezzamento la vicecapogruppo azzurra al Senato Licia Ronzulli - la cui figlia ha proprio Bernardo come medico - e Ignazio La Russa.

O lui o Andrea Farinet, imprenditore e docente universitario indicato da Matteo Salvini? Potrebbe comunque non essere così semplice. Il leader del Carroccio ha garantito una soluzione dell'intricato rebus in settimana sottolineando l'importanza anche di definire una parte rilevante della squadra. Ma ieri si sono registrate alcune frenate da parte degli alleati. In particolare proprio La Russa, FdI, ha dichiarato che se sulle candidature "civiche" non c'è l'adesione di tutti, "non è che il politico sia maledetto da Dio". Concetti non dissimili da quelli espressi anche da Silvio Berlusconi e che paiono tenere aperta la porta a Maurizio Lupi, che avrebbe quantomeno il vantaggio di essere un nome e un volto noto.