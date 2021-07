Centrodestra, dopo Farinet a Milano spunta anche il nome di Cairo

Centrodestra, Farinet e Bernardo? Ora spunta anche il nome di Cairo



Il centrodestra è ancora senza un nome da presentare agli elettori per la corso a Palazzo Marino. Chi sarà lo sfidante di Beppe Sala? Più passa il tempo e più si fa lunga la lista dei possibili candidati, alcuni dei quali sono durati qualche giorno, per poi cadere nell'oblio. In ordine di tempo gli ultimi due sono stati Andrea Farinet, professore dell'università Liuc di Castellanza - la cui possibile candidatura sembra già essere tramontata - e Luca Bernardo, responsabile della casa pediatrica del Fatebenefratelli. Ma nel tempo, solo per citarne alcuni, si è parlato anche di Gallera ( agli albori), di Zangrillo e della Racca. Acqua passata.



Non è sicuro nemmeno se alla fine la scelta cadrà su un candidato civico, come vorrebbe Salvini o su un politico, come insistono i suoi alleati. E nelle ultime ore è spuntato, secondo quanto scrive Il Fatto, anche un altro nome di tutto rispetto, che potrebbe rosicchiare voti anche a Sala, ovvero Urbano Cairo. Il patron di Rcs di certo avrebbe più possibilità di altri di contendere la fascia di primo cittadino a Sala, anche se per il momento il suo nome sembra una dei tanti fatti fino a questo momento e non ancora portati a "compimento".