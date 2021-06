Centrodestra: Farinet in pole a Milano. L'annuncio sempre più vicino

Centrodestra: Farinet in pole Milano. L'annuncio sempre più vicino

Andrea Farinet e' il nuovo nome in pole per diventare il candidato del centrodestra a Milano, dopo le rinunce di Gabriele Albertini e Oscar di Montigny. Il nome del presidente della fondazione Pubblicita' progresso e' emerso nei giorni scorsi nella rosa dei possibili in corsa e, allo stato, sembra il favorito. Farinet, originario di Verbania ma residente a Milano, ha gia' incontrato Matteo Salvini e Silvio Berlusconi ed e' considerato un segnale il fatto che lo stesso Albertini, che potrebbe essere candidato a vice, ne abbia parlato con favore, augurandogli "buona fortuna".

Il coordinatore di Fi, Antonio Tajani ha ribadito che "per Milano Farinet e' un buon nome". Dal canto suo, il docente universitario e presidente di Fondazione pubblicita' progresso, si schermisce "potrei, ma non sono io". Le carte, a guardare il suo cv, le avrebbe. La sua immagine del profilo Facebook lo immortala con i pollici alzati lanciarsi con il paracadute agganciato a un istruttore esperto. E prima di questa, ce n'era un'altra con la scritta "impossibile" e una gomma da cancellare che faceva sparire le prime due lettere, "im". Tutto e' possibile. Ma per evitare altre situazioni come la rinuncia di Oscar Di Montigny, che non sentendosi appoggiato dai leader ha fatto un passo indietro, bisognera' attendere l'ufficialita' che potra' arrivare solo da un nuovo vertice del centrodestra, atteso in settimana.

Nonostante il nuovo nome possa far superare alla coalizione lo stallo, Salvini non dovrebbe chiudere il dossier "prima della fine della settimana", viene spiegato da fonti del centrodestra. Il segretario leghista non ha ancora convocato un vertice per questa settimana e in ogni modo vuole prendersi qualche giorno in piu'. In ballo ci sono anche le candidature a Bologna e Napoli. A Bologna, la Lega non sarebbe favorevole alla candidatura del senatore di FI Andrea Cangini ma vorrebbe far valere la regola del civico come per tutte le altre citta' (tra i nomi che circolano ci sono quelli di Fabio Battistini e Roberto Mugavero). Infine, a Napoli, Giorgia Meloni non accenna a ritirare il suo candidato Sergio Rastrelli almeno finche' il civico, sostenuto da Salvini, il pm Catello Maresca accettera' i simboli di partito nelle liste.

E in effetti Salvini ha dichiarato, a margine di un evento a sostegno della candidatura di riconferma del sindaco di Gallarate, il leghista Andra' Cassani, in merito alle prossime comunali di Milano: "il mio obiettivo e' entro la settimana di presentare non il sindaco ma la squadra, 3 o 4 persone che si mettano a disposizione dei milanesi per il dopo Sala". "La nazionale italiana e' la dimostrazione che vinci se hai una squadra forte, quindi stiamo costruendo un collettivo forte", ha concluso Salvini.