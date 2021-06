Centrodestra, Farinet si prende 48 ore. Slitta ancora l'annuncio (forse)

Un passaggio venerdì mattina, con gli eletti. Andrea Farinet qualche giorno fa si è fatto vedere - secondo rumors - in una riunione del Carroccio. Non ha parlato, e molti non l'hanno riconosciuto. Annusa l'aria, sente il terreno. Ieri le indiscrezioni lo davano ad Arcore, dove è piaciuto a Silvio Berlusconi, che già aveva espresso il suo gradimento. Certo, il Cavaliere è bravo a cavalcare, e ha iniziato a dare i suoi consigli, sia sul look che sul modo di parlare che sul programma politico e sulla squadra. Andrea Farinet ieri ha fatto filtrare di "delicati problemi personali" in base ai quali scioglierà la riserva. Quando? Qui si va nel campo dell'imponderabile: potrebbe essere oggi, o domani. Certo è che malgrado l'euforia di lunedì, quando pareva che l'annuncio sarebbe arrivato durante la riunione organizzativa sul Referendum al Palazzo delle Stelline, pare ci voglia ancora un po' di tempo. Non sarà questa settimana, forse l'inizio della prossima - salvo accelerazioni. Ovviamente lo stallo - l'ennesimo - sta dando la stura a tutta una serie di congetture, come quella che vorrebbe Andrea Farinet già sul passo del ritiro, e Luca Bernardo (fratello di Maurizio, già parlamentare) invece in riscaldamento sulla pista laterale. Grande è la confusione sotto il cielo, mentre Beppe Sala continua a rimuginare sulla data delle elezioni: prima si vota, meglio è. In fondo la situazione prima o poi avrà un chiarimento, e ogni vantaggio competitivo è bene accetto. A proposito di chiarimento, almeno sul lato Farinet, pare si sia preso 48 ore massimo per dare il suo responso.

