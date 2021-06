Centrodestra, oggi la decisione su Milano: ipotesi Di Montigny-Albertini

E' oggi il giorno della verità per il candidato sindaco del centrodestra a Milano, con il vertice delle 14 annunciato dal leader della Lega Matteo Salvini per individuare lo sfidante di Beppe Sala. Sul tavolo i nomi di Oscar di Montigny, manager di Banca Mediolanum e genero di Ennio Doris; il manager Fabio Minoli e il professore della Bocconi di Milano Maurizio Dallocchio. Meno chance per la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca, resta in piedi anche l'ipotesi Maurizio Lupi.

L'ipotesi: Albertini vicesindaco di Di Montigny

La situazione di stallo per il centrodestra milanese si è manifestata da quando l'ex sindaco Gabriele Albertini ha declinato la proposta di essere lui lo sfidante di Sala. E' stato proprio lo stesso Albertini a suggerire il nome di Minoli, ma oggi quello che appare come uno degli scenari più probabili è quello che vedrebbe Albertini presentarsi come vicesindaco in ticket con il candidato sindaco Di Montigny. L'ex primo cittadino ne parla oggi, in una intervista al Corriere, in cui spiega che la sua disponibilità a ricoprire il ruolo di "numero due" nasce "per correttezza e gratitudine" nei confronti delle tante persone che lo hanno sostenuto portandolo ad un passo dal candidarsi. Albertini ha ribadito che voleva evitare il "vincolo fortissimo" della fascia tricolore ma ha garantito che in caso di elezione, il suo non sarebbe un mandato a tempo. Albertini ha rivelato che l'idea del ruolo da vicesindaco è nata parlando con Giancarlo Giorgetti e ha speso parole positive per Di Montigny, "persona di grande umanità, sensibilità e cultura". Lo ha tuttavia messo in guardia su tutti i problemi e le complessità dell'essere sindaco: "Forse l'ho scoraggiato ma fare questo lavoro è anche un modo di giustificare perchè sei venuto al mondo".