“Centrosinistra verso vittoria subito”, la previsione del sondaggista a Affari

“Le coalizioni larghe di centrosinistra vanno verso un'affermazione al primo turno”. Lo dice ad Affaritaliani.it Milano il sondaggista Roberto Weber commentando a caldo la tornata di elezioni comunali alla chiusura dei seggi. A “Milano, Bologna e Napoli i risultati non sono in discussione” spiega Weber sottolineando come questo accada “dove il centrosinistra si è presentato con una larga aggregazione fra Partito democratico, liste affiliate, pezzi di sinistra e in alcuni casi Movimento Cinque Stelle”.