Cerca di comprare Rolex con soldi falsi: fermato a Monza

Ha cercato di comprare un Rolex con dei soldi falsi. Un francese di 27 anni e' stato denunciato dalla Polizia di Monza per tentata truffa. E' stato il venditore dell'orologio a contattare il 112 dopo essersi reso conto che le banconote ricevute riportavano la dicitura fac-simile. Il 33enne possessore del Rolex si era dato appuntamento con l'acquirente nella zona della stazione.

L'impazienza del 27enne nel concludere la compravendita l'ha insospettito. Quando ha controllato la busta con il contante ha notato che tutte le 40 banconote da 200 euro l'una era false. A quel punto il compratore ormai scoperto e' scappato. Gli agenti della squadra Volante lo hanno pero' rintracciato nelle vicinanze. Oltre alla denuncia, il questore Marco Odorisio attivato la divisione anticrimine per l'immediata emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Monza per un totale di anni 2, nonche' l'ufficio Immigrazione per l'allontanamento dal territorio nazionale.