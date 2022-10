Cerca di scavalcare cancello e rimane infilzato, ricoverato

Un ragazzo di 19 anni è rimasto infilzato in una ringhiera a Milano nel tentativo di scavalcarla per raggiungere gli amici che stavano giocando a calcio. E' stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano per una profonda ferita a una gamba. Il giovane era sceso alla fermata del capolinea 3, in via Manduria, ed è rimasto contuso cercando di oltrepassare il cancello.