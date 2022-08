Cercatore di funghi bergamasco scivola in un canale, ferito

Un cercatore di funghi si è infortunato oggi pomeriggio nei boschi sopra Valtorta (BG). L’allerta per il Soccorso alpino della VI Orobica è arrivata intorno alle 14:15.

L’uomo ha riportato diversi traumi e sospette fratture

L’uomo, 47 anni, residente in provincia di Bergamo, era scivolato in un canale per un’ottantina di metri e ha riportato diversi traumi e sospette fratture.È riuscito però a chiedere aiuto. La centrale ha mandato sul posto i tecnici, 18 i soccorritori impegnati, tra i reperibili di turno a Bergamo e le squadre della VI Orobica.

Il cercatore è stato localizzato, si trovava in località Idecc, vicino a Ceresola

Le condizioni meteorologiche erano avverse, in zona pioveva e c’era nebbia ma poco dopo il tempo è migliorato e quindi l’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha potuto raggiungere il posto in cui si trovava il ferito. L’uomo è stato localizzato, si trovava in località Idecc, vicino a Ceresola; poi è stato raggiunto, valutato e recuperato per il trasporto in ospedale. L’intervento è finito alle 16:30 con il rientro delle squadre.