Cereali antichi e moderni. Come distinguerli per evitare errori alimentari?

Molti di noi hanno sentito parlare del grano a basso indice di glutine Senatore Cappelli e pensano che sia un grano “antico”, con tutto quanto di buono e positivo è collegato a questo aggettivo. Invece questo grano, creato nel 1915 da sperimentazioni su una varietà tunisina resistente a parassiti e siccità, è stato iscritto nei registri del ministero dell'Agricoltura nel 1938, di nuovo nel 1969, nel 1990, nel 2001 e infine nel 2011. Un grano con questa storia cronologia è da considerarsi “antico”? O è un grano “moderno”? Dietro questa discussione c'è una robusta strategia di marketing alimentare che rischia di confondere le idee ai consumatori.

Ecco quindi l'utilità del libro di Monia Caramma, Cereali antichi e moderni, appena pubblicato da Mind Edizioni. Il pane, la pasta, i prodotti da forno non sono tutti uguali: se coltiviamo e utilizziamo le eccellenze territoriali, le farine di grani antichi possono dar vita a esperienze di gusto ricche di magnifiche sensazioni, oltre che salutari. La nostra tradizione gastronomica, tuttavia, è fortemente condizionata dalle multinazionali dell’agrifood, che dettano i trend dell’alimentazione guidate soprattutto dalle regole del profitto, a discapito delle biodiversità e del benessere dei consumatori.

Attraverso un ricco excursus storico l'autrice fa finalmente luce su come distinguere le vere sementi antiche da quelle moderne, smascherando le farraginose linee che le definiscono e le insidiose strategie di marketing messe in campo dall’agrobusiness. Pagine preziose che offrono un’informazione corretta ai consumatori attenti all’alimentazione e soprattutto alla propria salute. Non abbiamo più scuse: è ora di conoscere la cultivar del grano con cui è prodotto il cibo che consumiamo ogni giorno!

Monia Caramma - tra le cento donne di successo selezionate da Forbes per il 2021 - è referente di Sorghum-ID, società sostenuta dall’Unione Europea per lo sviluppo della coltivazione e del consumo di sorgo in sostituzione di mais giallo e soia - ha partecipato come speaker al 2 e 3° Congresso Europeo.

Monia Caramma, Cereali antichi e moderni, Mind Edizioni

Pagine 160

€15,00

versione ebook € 9,99