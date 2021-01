Cerno, insulti al Pd e morosità. Ma il Pd per salvare Conte lo riaccoglie

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Il problema della politica è che manca di linearità, di logica. Nessuno ha capito la crisi e nessuno comprende e comprenderà perché abbiamo il governo più debole dell'Europa occidentale. Il problema dei partiti, invece, che sono peraltro i registi della politica, è che mancano di spina dorsale. Di dignità. Dignità è una bella parola. La dignità è la condizione di nobiltà morale in cui l'uomo è posto dal suo grado. Nobiltà. Ora, tenete a mente questa definizione un po' leziosa dalla Treccani, e questa parola: nobiltà. E ora visualizzate Tommaso Cerno. Non riuscite? Anche a me viene difficile, perché è una personalità (non una persona, ma una personalità) che mi ripugna. Cerno è un ex giornalista dell'Espresso, che si è candidato con il Pd alle elezioni tre anni fa. Dove? Ovviamente a Milano, dove è stato paracadutato da Renzi malgrado non lo volesse più o meno nessuno. A Milano e ai sostenitori milanesi del Pd Cerno aveva promesso di occuparsi del territorio e bla bla bla. Risultato? Mai fatto nulla. A partire dal suo stesso partito, il Pd. Mai versato le quote che erano dovute al partito. Così, il Pd di Milano, dopo avergli chiesto mille volte i soldi, avvia le azioni legali. Non sappiamo come siano finite. Nel frattempo Cerno però decide di essere signore, e dice che il Pd gli chiedeva il pizzo e che la segretaria Silvia Roggiani è una semplice portaborse. Capito che signore? Nobile signore, si direbbe. Lei lo querela. Lui, forse spaventato dalla querela (si fa per dire, ovviamente), forse perché non vuol pagare, o forse davvero per motivi politici, esce dal Pd e si mette nel gruppo misto. Ieri ha annunciato che rientra nel Pd. Che ovviamente lo accoglie, perché per salvare Conte si è disposti a tutto. Anche a non avere la spina dorsale minima.