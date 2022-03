Cernobbio, abusi su pazienti: moglie prende le distanze dal marito medico

Abusi su pazienti, arrestato medico nel Comasco

I Carabinieri della Compagnia di Como hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, carico di un medico di base, Alessandro Antonelli, per il reato di violenza sessuale. L’uomo, di 60 anni senza precedenti penali, nel corso delle visite ambulatoriali, faceva denudare le pazienti, per poi palparle nelle parti intime, penetrandole anche con le dita. In base alle indagini condotte dal dicembre 2021, sono stati identificati sette/otto episodi in cui il medico ha abusato delle pazienti.

L'uomo si sarebbe servito della sua posizione di medico di famiglia per abusare delle pazienti con la scusa di accertamenti ginecologici non necessari. Una volta sul lettino, le donne sono state sottoposte a controlli vaginali e anali. Le vittime hanno esposto querela ai carabinieri che hanno così fatto partire le indagini. Per l'uomo è stato disposta la misura cautelare del carcere.

Abusi sessuali su pazienti: la moglie prende le distanze

Il dottor Antonelli visitava a Cernobbio da circa un anno. La moglie ai microfoni del programma Lombardia Nera ha dichiarato: “La lascio immaginare come posso stare, non voglio assolutamente coinvolgere la mia famiglia in questa vicenda. Anche mio marito fa parte della famiglia ma in questo momento sono due entità diverse”, ha dichiarato la moglie all’inviata.