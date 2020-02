Cernusco: due morti in un incendio in un palazzo Aler



Un incendio si e' verificato stamattina intorno alle 8.35 in una palazzina Aler di Cernusco sul Naviglio in via Don Luigi Sturzo 11. Le fiamme sono divampate al terzo piano di una struttura di otto. Si contano due vittime: una di 52 anni e una di 80.



Secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano in tutto sono 24 i residenti rimasti coinvolti, di cui 7 sono stati portati in ospedale tra Cernusco e Melzo e 11 le famiglie evacuate in una palestra della zona. Gli altri pazienti dopo essere stati visitati sul posto non hanno avuto necessita' di essere trasportati, tra questi anche un disabile. Sette le ambulanze intervenute e molte squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per spegnere il rogo.