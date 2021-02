Cesano Boscone, arriva il car sharing elettrico di E-Vai

Cesano Boscone (MI), arriva il car sharing elettrico di E-Vai

Cesano Boscone (MI) – Il car sharing elettrico di E-Vai è il nuovo servizio sostenibile adottato da Quartiere Giardino Vivere Smart, il complesso residenziale a Cesano Boscone (MI), sviluppato da Palladium Group, costituito da 26 fabbricati abitati da circa 5.000 persone, che offre ai propri residenti soluzioni innovative, condivise e a basso impatto ambientale. Un ruolo chiave è svolto da Planet App, l’app di quartiere, sviluppata da Planet Smart City, che consente ai residenti di accedere ai servizi disponibili. Ogni utente può creare il proprio profilo, essere aggiornato sulle attività del quartiere e accedere a servizi esclusivi pensati per gli abitanti all’interno della sezione Promo di Planet App.

Da oggi Quartiere Giardino dispone di un’automobile completamente elettrica, in utilizzo condiviso ed esclusivo per i residenti che la possono noleggiare per raggiungere facilmente il centro di Milano o tutte le altre località del car sharing elettrico regionale di E-Vai. Per utilizzare l’auto elettrica di E-Vai, collocata nello stallo di via Salici 7, i residenti, dopo essersi registrati gratuitamente attraverso il sito www.e-vai.com o l’app mobile, potranno prenotarla tramite l’app, il sito web o chiamando il numero verde 800.77.44.55. Fino al 31 luglio all’interno della sezione Promo di Planet App i nuovi iscritti al servizio possono ottenere i codici promozionali per usufruire di due ore gratuite sul primo noleggio e del 30% di sconto sulla tariffa oraria e giornaliera (6€/h e 24€/giorno). Dallo stallo di via Salici diventa così semplice spostarsi a Milano o raggiungere uno degli oltre 140 E-Vai Point situati in luoghi strategici (3 aeroporti, 40 stazioni ferroviarie, piazze, ospedali, università etc) di 81 comuni lombardi. I residenti hanno quindi a disposizione un‘auto elettrica dal basso impatto ambientale per effettuare tutti i propri spostamenti, senza assumersi gli oneri della proprietà del mezzo. “Stanno diffondendosi, ovunque nel mondo, nuove sensibilità abitative che richiedono soluzioni non soltanto per l’uso efficiente delle risorse e la tutela dell’ambiente ma anche per rispondere ai bisogni di socialità delle persone” commenta Ilaria Rapaccini, community manager di Planet Smart City.

“Le innovazioni introdotte in Quartiere Giardino Vivere Smart, così come questa nuova iniziativa per la mobilità elettrica e il car sharing, riflettono pienamente la visione di Planet Smart City e il suo modo di progettare quartieri e condomìni smart e affordable: i servizi sono la componente essenziale di questa visione”. “Il car sharing elettrico è indubbiamente uno dei servizi più “smart” perché offre una soluzione semplice, economica e a basso impatto ambientale alla domanda di mobilità in forte crescita nell’area metropolitana milanese” ha commentato Luca Pascucci, Direttore Generale di E-Vai. “Riteniamo che avere in utilizzo esclusivo una vettura elettrica possa rappresentare un’importante integrazione nel paniere dei servizi offerti dai complessi residenziali più innovativi! “Avere la possibilità di utilizzare un’auto elettrica in condivisione è oggi una possibilità concreta per gli abitanti di Quartiere Giardino Vivere Smart, in linea con le esigenze globali di mobilità sostenibile e di risparmio per le famiglie”, commenta Marco Montulli, responsabile relazioni esterne in Palladium Group. “Il servizio di car sharing si unisce a quelli già presenti in Quartiere per rigenerarlo, garantendo risparmi energetici, riduzione delle emissioni CO2 e migliore qualità della vita grazie a nuove pratiche di innovazione sociale”.