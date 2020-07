Cessione dell'82,4% di Serravalle a Fnm: via libera da Regione

La Giunta della Regione Lombardia ha deliberato di accettare la proposta presentata da Fnm per l'acquisto dell'82,4% detenuta dall'ente in Milano Serravalle - Milano Tangenziali e la proposta di accordo di esclusiva contenente l'impegno a definire i termini e le condizioni contrattuali entro quattro mesi dalla data odierna. La proposta di Fnm, che riconosce un Equity Value pari a 519,2 milioni di euro per l'82,4% del capitale sociale di Serravalle e un prezzo per azione di 3,5 euro, e' condizionata al fatto che Regione Lombardia assuma un impegno irrevocabile a sottoscrivere un aumento di capitale di Autostrada Pedemontana Lombarda nella misura necessaria a far si' che questa esca dall'area di consolidamento di Serravalle. L'esecuzione del contratto di compravendita, informa una nota, sara', a sua volta, subordinata ad alcune ulteriori condizioni sospensive, tra cui l'ottenimento del nullaosta da parte dell'Autorita' Antitrust competente e dell'autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Fnm aveva annunciato ieri l'acquisizione del 13,6% di Milano Serravalle da Astm, sempre al prezzo di 3,50 euro per azione.