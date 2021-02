Bonini (Cgil): appalti, avviso a Draghi, favorire lavoratori e trasparenza



(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – Un passo avanti verso la ripresa post Covid. Massimo Bonini, sui social, informa di una opportuna iniziativa realizzata col Comune di Milano: “col sindaco Beppe Sala e l’assessore Cristina Tajani abbiamo firmato il nuovo protocollo appalti con il Comune di Milano. Clausola sociale rinforzata e rispetto dei contratti nazionali, trasparenza e procedure basate sulla qualità e non sul prezzo e un avviso comune indirizzato a Mario Draghi Presidente del Consiglio. Si discute spesso di revisionare le norme del sistema appalti. Il messaggio che arriva da Milano è chi si può fare tenendo insieme tutto senza lasciare i lavoratori in balia di regole ingiuste e sbagliate per la sostenibilità sociale. Serve armonizzare l’interesse del cittadino alla qualità di servizi e lavori, l’esigenza di competitività, trasparenza e legalità del mercato con la necessaria tutela dei diritti di lavoratrici e lavoratori su norme, contratti e salari. Si può fare mettendo in moto un sistema virtuoso che parli di offerta economicamente vantaggiosa che garantisce più qualità, condizioni dignitose di lavoro e anche più sicurezza. Si può fare inserendo obbligatoriamente una clausola sociale che faccia applicare i contratti nazionali, garantisca continuità occupazionale e stipendi dignitosi. Lo si fa anche limitando la catena di subappalti e rendendo i controlli antimafia più efficaci. Un segnale da Milano. Un segnale di cultura del Lavoro”, conclude Bonini.