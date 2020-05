Cgil: "Atm, costretti da Regione a processare i test all'estero"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - "Il sindacato ha gestito diverse fasi dell’emergenza Covid 19, vivendo giorno dopo giorno la crescente preoccupazione dei lavoratori che, nei trasporti, erano a stretto contatto con altre persone. Dal problema dell’assenza dei kit di sicurezza (mascherine, guanti, gel) fino al problema dei test sierologici, impediti dalla Regione, le strutture della Filt Cgil sono state in prima linea nel quotidiano rapporto con i lavoratori. In Atm ci siamo raccordati con l’azienda per dare il via a 4500 test sierologici che, per il momento, interesseranno una platea di altrettanti conducenti di superficie. L’iniziativa, su base rigorosamente volontaria, ha trovato un ampio riscontro nella popolazione interessata, che, attraverso una App creata da Atm, si sta prenotando per svolgere i test. Troviamo inconcepibile che la più importante azienda italiana di trasporti debba far processare questi esami all’estero, a Grenoble, Francia, perché le disposizioni della Regione, di fatto, le hanno impedito di agire non solo in Lombardia, ma sull’intero territorio italiano. Attenderemo l’ufficialità dei dati su un campione statisticamente più significativo di quello del primo giorno di esami, ben conoscendo la cornice di legittima riservatezza che li accompagna, per poterli confrontare con il dato dei dipendenti positivi fin qui riscontrato in azienda, che è di dimensioni decimali, mentre abbiamo già chiesto ad Atm di ampliare la platea di lavoratori a cui offrire la possibilità di effettuare il test", così Angelo Piccirillo della Filt Cgil, questa mattina dai microfoni di Radio Popolare, circa la notizia per cui il 60% dei lavoratori sottoposti a test sarebbero positivi al virus. Cifra, questa, smentita invece dal sindaco di Milano Beppe Sala questa mattina.