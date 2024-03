Charity, l'arte per gli ultimi con gli “Amici dell’Accademia di Brera”

L’Associazione “Amici dell’Accademia di Brera” organizza per il prossimo 1 aprile alle ore 17 in via della Moscova, 9 una lotteria di opere d’arte donate da artisti e giovani autori dell’Accademia di Belle Arti di Brera per sostenere le attività benefiche della Fondazione “Fratelli di San Francesco di Assisi”. La Fondazione svolge attività benefiche a favore delle persone meno fortunate di Milano. Nello specifico la Onlus si occupa di assistenza sanitaria, scolastica e di ospitalità, soprattutto per rifugiati, emigranti e persone senza fissa dimora, fornendo alloggio, cibo e cure mediche, in stretta collaborazione con le Autorità preposte.