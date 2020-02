Che cosa succede se hai il Coronavirus. Ecco che cosa faranno i medici

Ecco che cosa ti faranno se sei positivo al Coronavirus. Il documento che può pubblicare Affaritaliani.it Milano è stato mandato il 22 febbraio 2020 dal Ministero della Salute. Sopra ci sono le linee guida, i protocolli da seguire, per il Coronavirus. SCARICA QUI IL DOCUMENTO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE.

Ecco come individuare un caso sospetto di Coronavirus. I sintomi del Coronavirus sono questi:

"paziente sintomatico (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite)"

I medici interverranno con questo protocollo contro la diffusione del Coronavirus:

"- effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento con paesea rischio, data di partenza dalla zona a rischio, esposizione a casi accertati o sospetti, contatti con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti), tenendo presente le eventuali patologie preesistenti e lo stato vaccinale;- segnalare il paziente al 112/118, e/o attraverso i percorsi organizzativi predisposti delle singole regioni;- segnalare il caso sospetto all’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento;- isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina, guanti e protezione dei conviventi, lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità per la rivalutazione telefonica del caso. Disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai Servizi sanitari (P.S., MMG, medico di continuità assistenziale-CA) in assenza di contatto con i numeri di pubblica utilità su COVID-19 (1500, Numeri verdi regionali) o con il medico curante".

Se il tampone dovesse risultare positivo, e dunque se si è ammalati di Coronavirus, questo è il protocollo del Ministero (linee guida).

Vestizione: nell’antistanza/zona filtro:1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua esapone o soluzione alcolica;2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;3. Indossare un primo paio di guanti;4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;5. Indossare idoneo filtrante facciale;6. Indossare gli occhiali di protezione;7. indossare secondo paio di guanti.Svestizione: nell’antistanza/zona filtro: Regole comportamentali- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;- decontaminare i DPI riutilizzabili;- rispettare la sequenza indicata:1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nelcontenitore;5. Rimuovere il secondo paio di guanti;6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

E' importante che si sappia che NON SONO CONSENTITE VISITE AL PAZIENTE CON COVID-19.

Quando si capisce che si è guariti? "I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera".

fabio.massa@affaritaliani.it