Che fino ha fatto il caso camici? Giorni decisivi per la richiesta di rinvio

Tam tam in Procura, caso camici: giorni decisivi per la richiesta di rinvio

Potrebbe essere una questione di giorni. Queste le voci che arrivano dalla Procura di Milano riguardanti l’inchiesta dei camici che vede fra gli indagati Attilio Fontana e che attende ormai da molti mesi la decisione sulla archiviazione o sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Con tutta probabilità s tratterà di questa seconda ipotesi, soprattutto perché l’inchiesta ha tenuto banco su tutte le prime pagine dei giorni e, dopo il caso Eni, la Procura non si può permette un altro clamoroso buco nell’acqua.

Alcuni protagonisti della vicenda perché hanno mollato il pezzo. In primis Francesco Greco andato in pensione il 13 novembre e che deve essere sostituito. A questo proposito il CSM, pur volendo voltar pagina rispetto al metodo di lavoro di Palamara, sta tuttavia sostituendo nella prassi consolidata di decidere in blocco le posizioni più rilevati in lizza.

Dunque per sbloccare Milano, dove il favorito pare Marcello Viola, bisogna necessariamente che si chiuda la partita di Prestipino su Roma e quella sulla nuova guida dell’antimafia.

Un alto dei protagonisti della vicenda dei camici che ha lasciato il suo posto è Luigi Furno, per lui un incarico nell’ambito della giustizia amministrativa.