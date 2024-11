Chi è Andrea Ceffa, il sindaco di Vigevano arrestato per corruzione

Andrea Ceffa, sindaco di Vigevano dal 2020, è stato arrestato con l'accusa di corruzione ai danni della pubblica amministrazione. Nato nel 1973 a Vigevano, Ceffa proviene da una famiglia di commercianti e ha sempre avuto un legame stretto con la sua città. La sua carriera politica è iniziata sotto il segno del centrodestra, dove ha ricoperto ruoli importanti come vicesindaco e assessore durante i mandati del suo predecessore, Andrea Sala. La sua elezione a sindaco nel 2020 è stata una netta vittoria, con oltre il 50% dei consensi, un risultato che gli ha permesso di evitare il ballottaggio e consolidare il dominio della coalizione di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e la lista civica "Vigevano Riparte". Durante il suo mandato, ha puntato sulla ripartenza economica post-Covid, cercando di rilanciare il commercio, l'innovazione e le infrastrutture della città.

Andrea Ceffa, un padre di famiglia e un imprenditore

Andrea Ceffa è sposato con Barbara ed è padre di due figli, Edoardo e Francesca Maddalena. Prima di entrare in politica, ha lavorato nel settore informatico, dove è socio in una delle principali aziende del territorio. La sua formazione accademica in Scienze della Comunicazione, conseguita all'Università di Torino, gli ha permesso di affermarsi anche nel campo della gestione e della comunicazione, qualità che ha poi trasferito nella sua attività politica. Nonostante il suo impegno pubblico, la sua vita privata è sempre stata molto riservata, lontana dai riflettori.

L'accusa di corruzione e l'arresto

Il sindaco Ceffa, è stato arrestato insieme a Alessandro Gobbi, presidente di Asm Vigevano e Lomellina, e Veronica Passarella, anch’essa coinvolta nell’azienda municipalizzata. L'accusa principale riguarda la corruzione, con l'indagine che coinvolge anche il presidente di Ance Alberto Righini e l'ex europarlamentare leghista Angelo Ciocca, che è stato perquisito nell'ambito dell'inchiesta, partita dal presunto complotto noto come "congiura di Sant’Andrea" del novembre 2022, quando gran parte dei consiglieri comunali di Vigevano rassegnò le proprie dimissioni per rovesciare la Giunta comunale.