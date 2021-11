Chi è Anna Scavuzzo? Carriera politica e vita privata della vicesindaco

Il sindaco Giuseppe Sala conferma anche per il suo secondo mandato, Anna Scavuzzo come sua vice, cambiano però le deleghe. Se nel precedente mandato Scavuzzo è stata assessore alla Sicurezza ora si occuperà, come già accaduto, di Educazione, Istruzione, Università e ricerca, mantenendo fra le sue competenze un tema alla vicesindaco molto caro come quello della Food Policy a cui si aggiungono i Rapporti con il Consiglio comunale.

Anna Scavuzzo, dalla laurea in Fisica alla politica

Nata a Milano nel 1976, Anna Scavuzzo, cresciuta tra Lambrate e via Padova, si è laureata in Fisica dell’Ambiente e ha insegnato in diversi istituti scolastici milanesi. Ha deciso di intraprendere la strada della politica con l’obiettivo di rendere Milano sempre più “vitale, partecipata, innovativa e accogliente” (come si legge sul suo sito) con passione e concretezza (parole chiave per Scavuzzo).

Anna Scavuzzo, la carriera politica

Nel mandato amministrativo 2011-2016 Anna Scavuzzo è stata Consigliere Comunale e presidente della Commissione Affari Istituzionali. Nel 2015 viene eletta anche Consigliera della Città Metropolitana e l’ex sindaco Pisapia le affida la delega all’Ambiente, ai Parchi Metropolitani e alle Politiche Giovanili.

Con Sala per la prima metà del mandato è stata Assessore all’Educazione, con delega ai rapporti con le Comunità religiose e alle Politiche Giovanili, ma nella seconda metà del mandato è stata nominata Assessore alla Sicurezza Urbana con delega alla Polizia Locale.

Renziana della prima ora, non ha però seguito Matteo Renzi in Italia Viva, ma è rimasta nel Pd. Nelle amministrative del 2016 Scavuzzo con 2216 voti è la donna più votata della sua coalizione. Nelle amministrative del 2021 arriva addirittura a 4563 preferenze, posizionandosi al secondo posto fra i candidati Pd, dopo Pierfrancesco Maran.

Anna Scavuzzo, l'attenzione ai giovani e alla sostenibilità

Fra le iniziative più rappresentative il rilancio delle attività alla Fabbrica del Vapore per sperimentare forme di espressione creative e innovative, l’InformaGiovani, i Centri di Aggregazione Giovanile e il Forum delle Politiche Giovanili migeneration-net.

Altro successo di Scavuzzo, la Food Policy di Milano che ha ottenuto numerosi riconoscimenti, diventando un caso di studio a livello nazionale e internazionale.

Anna Scavuzzo, la vita privata

Molto riservata, si sa poco della vita privata di Anna Scavuzzo, oltre al fatto che è sposata e che vive nel quartiere Lambrate.