Chi è Arrigo Giana? Percorso professionale e vita privata del dg Atm

Chi è Arrigo Giana, direttore generale Atm?

Arrigo Giana è stato nominato Direttore Generale Atm nell’aprile del 2017, a seguito di un bando pubblico. Il manager vanta una lunga esperienza nel settore dei trasporti, infatti prima di approdare in Atm ricopriva la carica di Amministratore Delegato di Cotral Spa (Azienda di Trasporto della Regione Lazio) dal 2014. Non solo, Giana aveva già lavorato in Atm dal 2000 al 2013.

Oltre ad aver ricoperto incarichi apicali in Cotral e Atm, ha avuto esperienze in alcuni gruppi multinazionali e nel campo della consulenza di direzione. Dal gennaio 2018 è anche presidente di Agens, associazione che rappresenta le imprese del settore dei trasporti e dei servizi nel sistema di Confindustria.

Nato nel 1966, Giana si è laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano, è sposato e ha due figli.