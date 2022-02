Chi è Aurora Ramazzotti, influencer figlia di Eros e Michelle Hunziker

Aurora Ramazzotti, influencer figlia di Eros e Michelle Hunziker

E' partito con il botto su Canale 5 Michelle Impossible, show con protagonista assoluta Michelle Hunziker. A non perdersi la prima puntata andata in onda mercoledì 16 febbraio anche una spettatrice speciale: la 25enne Aurora Ramazzotti, figlia della showgirl svizzera e di Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti spettratice di Michelle Impossible: il bacio a stampo dei genitori

Aurora Ramazzotti, influencer che oggi vive a Milano, ha condiviso con i suoi fan su Instagram le sue emozioni. In particolare con alcuni screenshot del programma accompagnati dalla frase "Che beeeelloooo" con tre emoticon a forma di cuore. E chissà cosa ha provato quando sul palco è comparso anche papà Eros: i suoi genitori hanno intonato insieme "Più bella cosa", hanno commentato con ironia le voci su un loro presunto (e nuovamente smentito) ritorno di fiamma e si sono persino dati un bel bacio a stampo.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è il frutto più dolce dell'unione tra Eros e Michelle: è nata il 5 dicembre 1996 e si è diplomata nel 2015 presso l’International European School. Poi si è iscritta a Sociologia ma ha sospeso gli studi per avviare la carriera televisiva. Nella sua infanzia il difficile divorzio dei genitori, avvenuto nel 2022 quando lei aveva appena sei anni. A lei, come noto, è dedicata la celebre canzone "L'aurora" di papà Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti: la carriera in tv

Aurora Ramazzotti è stata chiamata da Sky a presentare la fascia pomeridiana di X-Factor ed è stata presentatrice del programma per due edizioni: quella del 2016 e del 2017. Nel 2020 è inviata del programma quotidiano di Tv 8 Ogni Mattina di Adriana Volpe mentre ha fatto il suo esordio nel team de Le Iene il 16 febbraio 2021. Nel frattempo è cresciuta costantemente la sua reputazione di influencer sui social.

Aurora Ramazzotti e la body positivity: la foto con l'acne su Instagram

E proprio in tale contesto Aurora Ramazzotti ha avviato un ampio dibattito un anno e mezzo fa quando ha postato su Instagram ha voluto postare una sua foto senza filtri, mostrandosi al naturale con l'acne sul volto. Queste le sue parole: "Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Soprattutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati. Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa. E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono. Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più".

Aurora Ramazzotti: il fidanzato

Aurora Ramazzotti: e la vita privata? E' attualmente fidanzata con Goffredo Cerza, laureato in ingegneria e conosciuto sui social con il soprannome “kingcerz”