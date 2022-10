Chi è Baby Gang, il rapper arrestato a Milano per rissa

Il rapper Baby Gang arrestato a Milano per la rissa in corso Como

Chi è Baby Gang, il rapper arrestato a Milano per la rissa in corso Como

Baby Gang è il nome d’arte di Zaccaria Mouhib. E’ stato arrestato, all’alba di venerdì 7 ottobre, insieme a Simba la rue e ad altri nove giovani per aver preso parte a una violenta rissa con l'uso di armi da fuoco, avvenuta all'alba del scorso 3 luglio nella zona della movida di corso Como a Milano.

Baby Gang, dalle comunità al carcere

Baby Gang nasce a Lecco il 26 giugno 2001. Con i genitori e la famiglia cresce in un monolocale e in una situazione di povertà. Nel 2012 Zaccaria fugge di casa, iniziando così 2 anni di affidamenti in comunità e vita di strada prima di finire in carcere.

Baby Gang, i singoli “Street Video” e “Fuck la pula” (brano cancellato)

Il primo singolo risale al 2018: Street. Video girato nella stazione di Calolziocorte, nel lecchese e un suono ancora acerbo che però già tradisce ambizione, e mood da dancefloor che sfocia anche in sezioni dancehall. E’ il periodo in cui il trapper finisce nuovamente in carcere: questa volta si aprono per lui le sbarre del Beccaria. Questa esperienza dà a Baby Gang l'ispirazione per il suo secondo e terzo singolo, Educazione (il vero secondo singolo "Fuck la pula" è stato subito cancellato dall'artista perché troppo offensivo) e Cella1, entrambi del 2019.