Chi è Clara Soccini? Da Mare fuori a Sanremo

Nota anche con lo pseudonimo ‘Clara’, la ventiquattrenne Clara Soccini è nata a Varese ed è una cantautrice e attrice. Sin da adolescente il canto ha avuto un posto importante e a cui si è dedicata durante il liceo, a Travedona Monte, oltre alle lezioni di pianoforte. Nel 2020 inizia la sua carriera musicale e collabora al brano Io e Te di Nicola Siciliano. Insomma, un traguardo importante che lancia l’uscita dei suoi primi singoli.

Clara e il sogno di diventare modella

Non solo cantautrice e attrice, dal fisico longilineo e altezza da passerella, l’attrice intraprende la carriera da modella negli anni del liceo, e si trasferisce a Milano continuando a fare musica e scrivere nuovi brani.

Il successo di Mare Fuori

Nel 2023 Clara Soccini è scelta per interpretare il personaggio il ruolo di Giulia, in arte Crazy J, nella serie televisiva Mare fuori. Nel corso della serie incide il brano Origami all’alba insieme a Matteo Paolillo, che avrà un successo inaspettato e ottenendo in seguito il disco di platino. Lo stesso anno, ha pubblicato un altro singolo Cicatrice e collaborato con MV Killa per il brano Replay e con Mr. Rain al singolo Un milione di notti.

Sanremo Giovani e il Festival di Sanremo

Il 27 ottobre 2023 Clara è stata selezionata per partecipare alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani 2023, riuscendo in seguito ad accedere alla fase finale.

A dicembre ha partecipato alla finale portando il brano Boulevard, con cui ha vinto e ha commentato su Instagram entusiasta: ‘’Boh raga io sono ancora lì’’, rappresenta una vittoria tutta femminile dopo ben dieci anni. Diamanti grezzi è il titolo del suo brano. E’ stata lei ad aprire la gara durante la prima serata, con la sua eleganza firmata Armani ha incantato gli spettatori. Altri successi in arrivo per l’attrice, a marzo in tour Clara "Primo".

Sanremo 2024, chi è il fidanzato di Clara

Clara ha una relazione con Jacopo Neri, classe 1999 di Milano, i due stanno insieme dal 2022. Sui social ci sono alcune foto che li ritraggono in vacanza insieme. In passato alcuni giornali di gossip avevano associato la giovane cantante all’ex stella di Amici Sangiovanni. I due artisti hanno però smentito ogni voce di flirt.

Clara sui social

Il suo profilo Instagram ha oltre 240mila follower ed è dedicato perlopiù alla sua carriera musicale. La cantautrice sembra mantenere riserbo sulla propria vita privata.