Chi è Dargen D’Amico: l’artista con gli occhiali da sole

Dargen D’Amico, nome d’arte di Jacopo, è nato a Milano il 29 novembre 1980. All’anagrafe è Jacopo Matteo Luca D’Amico. Fin da giovane partecipa a sfide di freestyle per le strade e nei locali di genere di Milano, con lo pseudonimo Corvo D’Argento.

D’Amico è molto amico di Fedez e di Chiara Ferragni. I suoi occhiali da sole sono ormai diventati un vero e proprio oggetto di culto, non si mostra mai in pubblico senza. Il rapper ha definito la sua musica cantautorap ed emo rap.

Carriera del cantante

A Milano conosce Jake La Furia e Guercio (Guè Pequeno), creando il trio delle Sacre Scuole, con cui dà vita all’album “3 MC’s al cubo”. Successivamente incomincia la carriera solista, pubblicando “Musica senza musicisti". Il rapper ha fondato l’etichetta indipendente Giada Mesi.

Nel 2012 esce “Nostalgia istantanea”, che contiene solo due tracce di 18 e 20 minuti l’una. Nel 2013 è la volta del nuovo lavoro “Vivere aiuta a non morire”, cui segue a inizio 2015 “D’io”. In occasione del Festival di Sanremo 2021, il rapper lavora come autore dei brani in gara “Dieci” di Annalisa e “Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez.

Perché Dargen D’Amico porta sempre gli occhiali?

Una caratteristica che rende “riconoscibile” il rapper è il portare sempre gli occhiali da sole. “Cosa nascondono i tuoi occhiali?”, gli hanno chiesto una volta. “Tanta voglia di essere me stesso”, è stata la sua risposta. Ufficialmente, però, li usa per scongiurare il fastidio delle luci, “soprattutto quelle violente dei palchi”. Probabile anche una spiegazione più filosofica: con gli occhiali, vuole impedire di mostrare agli altri i segreti del suo animo.

Dargen D’Amico a Sanremo 2022

Dargen arriva sul palco di Sanremo 2022. C’era già stato come autore (l’anno scorso per Annalisa, Francesca Michielin e Fedez), e come giurato di Area Sanremo (nel 2013), ma mai in gara. Partecipa alla 72esima edizione del Festival con il brano “Dove si balla”.

(D.I.)