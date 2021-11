Chi è Davide Caparini: carriera politica e passioni dell'assessore lombardo

Chi è Davide Caparini, assessore al bilancio della Lombardia?

Davide Carlo Caparini, Assessore al Bilancio e finanza della Regione Lombardia, è nato a Brescia il 3 marzo 1967. Caparini si è diplomato Perito meccanico all'Istituto tecnico di Sondrio per poi laurearsi in Ingegneria meccanica all'Università degli Studi di Brescia.

Nel 1985 entra per la prima volta in contatto con la Lega Lombarda e si appassiona alla politica. La sua ascesa è repentina, tanto che nel 1996 viene nominato Presidente della Commissione bicamerale per le questioni regionali e vicepresidente della Commissione di vigilanza Rai. Ha inoltre fatto parte di numerose commissioni parlamentari tra cui cultura, trasporti, attività produttive, giustizia e difesa.

Imprenditore nel settore editoria, dal 2001 al 2017 è stato responsabile per la comunicazione della Lega Nord. Nel 2018 nominato dal presidente Attilio Fontana Assessore regionale al Bilancio e Finanza.

Davide Caparini: hobby e passioni

Amante della corsa, ha corso tutte le maratone più importanti del mondo, partecipando anche a quella di Boston nel 2013, anno in cui vi fu l’attentato dinamitardo. Recentemente si sta dedicando anche al Triathlon. Fra le sue passioni anche la musica: ha imparato a suonare la chitarra da solo e si esibisce con una band rock-blues.