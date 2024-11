Chi è Anna Pepe, la giovane trapper che ha conquistato Milano

Ventun anni, numeri da record e uno stile da vera "Baddie". Anna Pepe, conosciuta semplicemente come ANNA, è la giovane rapper che ha sbancato a Milano, conquistando il cuore della Gen Z in tutta Italia. Il 19 novembre, ha infiammato il palco del Fabrique di Milano con la terza delle 5 date sold out del suo Club Tour.

Ospite speciale della serata è stato Sfera Ebbasta, che ha duettato con ANNA nel brano Chica Italiana, tratto dall’album Vera Baddie. Un trionfo che, insieme ai 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, conferma il suo status di stella in ascesa della scena musicale italiana, anche in un mondo dominato dai "maschiacci" della trap.

Da Bando a Vera Baddie: l’ascesa della regina della trap

Nata a La Spezia nel 2003, con radici campane, Anna Pepe ha da sempre respirato musica grazie alla sua famiglia creativa. Suo padre, Christian Pepe, DJ ed ex calciatore della Sampdoria e del La Spezia, e sua madre, scultrice, hanno alimentato la sua passione per l'hip-hop, introducendola fin da piccola all'universo dei vinili e dei sound più crudi e autentici. A soli 16 anni, nel 2019, ANNA si fa conoscere con il suo singolo Baby, ma è nel 2020 che il suo nome esplode con Bando, brano che ha segnato la sua ascesa a livello nazionale. Con Bando, ANNA diventa la rapper più giovane di sempre a dominare le classifiche di Spotify, un traguardo che le apre le porte della scena musicale.

Da quel momento, la sua carriera non ha fatto altro che crescere. ANNA ha continuato a sfornare successi e a collaborare con i big del panorama trap come Guè, Lazza e Ava, conquistando una solida fanbase e diventando un'icona per la nuova generazione. Nel giugno 2024 ha pubblicato il suo primo album Vera Baddie, subito schizzato in cima alle classifiche e certificato disco d’oro. Tra i brani di spicco c’è 30°C, un autentico inno all’estate e alla spensieratezza. Il pezzo ha scalato le classifiche, diventando un tormentone estivo che ha conquistato milioni di ascoltatori.